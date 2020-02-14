Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Речь идет о докладе "12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона", который подготовила группа европейских, российских и украинских экспертов.
Документ содержал предложения по разрешению украинско-российского конфликта и позднее был подвергнут критике со стороны экспертов Атлантического Совета, назвавших его представляющим "российскую точку зрения".
Группа американских дипломатов и экспертов отметили, что некоторые из шагов, предложенных в плане по достижению безопасности в Украине, представленном перед началом Мюнхенской конференции по безопасности, резонируют с идеями, выдвигаемыми российской стороной.
По мнению экспертов, "мюнхенский план" определяет проблему в первом предложении: "конфликт в Украине и вокруг нее". Они считают, что это описание скрывает происхождение проблемы и делает невозможным поиск подходящего решения.
Это заявление подписали, в частности, Ян Бжезинский, Майкл Карпентер, Эдвард Лукас, послы Джон Хербст, Стивен Пайфер, Уильям Тейлор, Мари Йованович, Александр Вершбоу.
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