В США раскритиковали "мюнхенский план" завершения войны в Украине
Как сообщает RegioNews со ссылкой на сайт аналитического центра Atlantic Council, где обнародовали заявление бывших дипломатов США, чиновников и экспертов, в которой обосновывают ошибочность новых предложений относительно Донбасса, сформированный на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Большинство из 12 рекомендаций, если они будут добросовестно выполняться всеми сторонами, носят конструктивный характер и могут служить мерами укрепления доверия и облегчат трудности и страдания, которые испытывает население на оккупированном Донбассе или вблизи него. Но некоторые из них являются проблематичными; две, в частности, повторяют предложения Кремля о переговорах или темы дезинформации. Что еще более важно, в документе описывается проблема, которая должна быть решена с точки зрения Кремля, возможно, чтобы убедить представителей российской элиты подписать соглашение", - говорится в заявлении.
По мнению экспертов, "мюнхенский план" определяет проблему в первом предложении: "конфликт в Украине и вокруг нее". Они считают, что это описание скрывает происхождение проблемы и делает невозможным поиск подходящего решения.
"Конфликт внутри и вокруг Украины" начался, когда российские войска в российской форме, но без опознавательных знаков, захватили украинский полуостров Крым, и Москва "аннексировала" его. Потом Москва начала гибридную войну на Донбассе и использовала свой массивный дезинформационный аппарат, чтобы представить это как гражданский конфликт в Украине. Без кремлевского руководства, финансирования, оружия (включая тяжелые вооружения), боеприпасов и, в некоторых случаях, регулярных подразделений российской армии, не было бы "конфликта внутри и вокруг Украины", - добавили дипломаты.
Отмечается, что главная проблема, которую необходимо решить, - это агрессия Москвы в Украине - путем восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, начиная с Донбасса. В более широком смысле, проблема заключается в том, чтобы убедить Москву в том, что она не имеет права диктовать политику своим соседям.
Совместное заявление подписали: бывшие послы США в Украине Стивен Пайфер, Уильям Тейлор и Мари Йованович.
Напомним, 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности обнародовали план прекращение войны на востоке Украины, который избегает упоминаний о нападении России на Украину. Согласно плану, предлагается 12 пунктов.
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