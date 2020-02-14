Коронавирус в Китае: за сутки умерло рекордное число человек

По состоянию на пятницу, 14 февраля, в результате заболевания коронавирусом нового типа в Китае умерло уже 1 380 человек

Фото: en.nhc.gov.cn

По состоянию на пятницу, 14 февраля, в результате заболевания коронавирусом нового типа в Китае умерло уже 1 380 человек

Как передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина, об этом свидетельствуют данные госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

В свою очередь Associated Press сообщает, что за сутки в Китае от коронавируса погибли 254 человека, что является рекордно резким всплеском по количеству жертв за сутки с начала эпидемии.

Согласно подсчетам комитета, при этом число подтвержденных случаев заболевания инфекцией в стране возросло до 63 851 человек.

При этом китайские власти сообщили, что 6 тісяч 723 человека излечились и были выписаны из больниц.

По данным китайского государственного телеканала CGTN, за пределами Китая уже 505 человек заразились коронавирусом.

При этом российские СМИ пишут со ссылкой на Комитет по контролю и управлению государственным имуществом КНР, что китайские врачи разработали эффективный способ лечения коронавируса COVID-19.

В частности, пациентам начали переливать плазму крови от выздоравливающих от этой болезни доноров. Сообщается, что новый метод позволил спасти уже более десятка находившихся в критическом состоянии больных.

Напомним, 13 февраля сообщалось согласно данным карты распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, от вируса умерли 1369 человек. В целом в мире на китайский коронавирус COVID-19 заболели более 60 тысяч человек. Лидером среди распространения вируса остается Китай и провинция Ухань.

Ранее ВОЗ дала официальное название вирусу-убийце - COVID-19.

В конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

11 февраля китайская научно-исследовательская группа объявила о начале испытаний мРНК-вакцины против коронавируса нового типа на грызунах.