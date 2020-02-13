В Лондоне обнаружили первый случай заражения коронавирусом
"Анализы еще одного пациента в Англии дали положительный результат на новый коронавирус (COVID-19), как результат общее количество случаев заболевания в Великобритании достигло девяти", - заявил главный санитарный врач страны Крис Витт.
Новый пациент заразился вирусом в Китае. Сейчас он находится в лондонском специализированном центре Национальной системы здравоохранения, сообщает RegioNews.
Ранее люди, которые заразились новым коронавируса в других городах страны, уже переводились в лондонские больницы.
По данным Daily Mail, новый пациент - женщина, вероятно, гражданка КНР, которая несколько дней назад прилетела в Лондон.
Ранее ВОЗ дала официальное название вирусу-убийце - COVID-19. Первую же вакцину, способную бороться против смертельного коронавируса из Китая, обещают примерно через 18 месяцев.
В конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток. По состоянию на утро 11 февраля в Китае погибли 108 человек, выздоровели 3 тыс. 996. Общее число заражений достигло 42 тыс. 638, всего умерли 1016 человек.
11 февраля китайская научно-исследовательская группа объявила о начале испытаний мРНК-вакцины против коронавируса нового типа на грызунах.
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