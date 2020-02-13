Коронавирус в мире: заболело более 60 тыс. человек

В мире на китайский коронавирус COVID-19 заболели более 60 тысяч человек. Лидером среди распространения вируса остается Китай и провинция Ухань

Фото: AFP

В мире на китайский коронавирус COVID-19 заболели более 60 тысяч человек. Лидером среди распространения вируса остается Китай и провинция Ухань