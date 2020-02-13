Коронавирус в мире: заболело более 60 тыс. человек
Согласно данным карты распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, от вируса умерли 1369 человек.
Ранее официальное агентство Китая "Синьхуа" сообщило, что количество зараженных увеличилось из-за использования другого метода диагностики: компьютерной томографии. С ее помощью выявляют пневмонию, которую вызывает коронавирус, информирует RegioNews.
К эпицентру вспышки болезни, провинции Ухань, власти намерены отправить 2600 военных медиков. Они будут заниматься лечением больных.
Ранее ВОЗ дала официальное название вирусу-убийце - COVID-19.
Напомним, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.
11 февраля китайская научно-исследовательская группа объявила о начале испытаний мРНК-вакцины против коронавируса нового типа на грызунах.
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