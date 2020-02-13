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13 февраля 2020, 08:47

Коронавирус в мире: заболело более 60 тыс. человек

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13 февраля 2020, 08:47
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В мире на китайский коронавирус COVID-19 заболели более 60 тысяч человек. Лидером среди распространения вируса остается Китай и провинция Ухань
Фото: AFP
В мире на китайский коронавирус COVID-19 заболели более 60 тысяч человек. Лидером среди распространения вируса остается Китай и провинция Ухань

Согласно данным карты распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, от вируса умерли 1369 человек.



Ранее официальное агентство Китая "Синьхуа" сообщило, что количество зараженных увеличилось из-за использования другого метода диагностики: компьютерной томографии. С ее помощью выявляют пневмонию, которую вызывает коронавирус, информирует RegioNews.

К эпицентру вспышки болезни, провинции Ухань, власти намерены отправить 2600 военных медиков. Они будут заниматься лечением больных.

Ранее ВОЗ дала официальное название вирусу-убийце - COVID-19.

Напомним, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

11 февраля китайская научно-исследовательская группа объявила о начале испытаний мРНК-вакцины против коронавируса нового типа на грызунах.


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