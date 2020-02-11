Китайцы начали испытывать вакцину от коронавируса

Китайская научно-исследовательская группа объявила о начале испытаний мРНК-вакцины против коронавируса нового типа на грызунах

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Китайская научно-исследовательская группа объявила о начале испытаний мРНК-вакцины против коронавируса нового типа на грызунах

Как сообщает RegioNews со ссылкой на УНИАН, такая информация со ссылкой на источники в Центре по контролю и профилактике заболеваний КНР (CDC) появилась в китайских СМИ.

По их данным, вакцина совместно разрабатывается специалистами CDC, учеными Университета Тунцзи (Шанхай) и компании Stermirna Therapeutics Co., Ltd. Сообщается, что образцы экспериментального препарата вкололи более чем сотне мышей.

Как рассказали в CDC, разработка вакцины находится на очень ранней стадии. Потребуется еще много шагов, чтобы создать препарат для человека. При этом, цикл разработки и производства мРНК-вакцины короче, чем традиционных вакцин.

Как отмечается, над вакциной от смертельно опасного коронавируса работают в Китае, США, Австралии и Европе. Команды ученых из разных активно сотрудничают для скорейшего завершения проекта. Ранее профессор Имперского колледжа Лондона Роббин Шэтток заявил о "прорыве" его команды в работе над вакциной.

Напомним, вконце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток. По состоянию на утро 11 февраля в Китае погибли 108 человек, выздоровели 3 тыс. 996. Общее число заражений достигло 42 тыс. 638, всего умерли 1016 человек.