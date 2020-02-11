Китайцы начали испытывать вакцину от коронавируса
Как сообщает RegioNews со ссылкой на УНИАН, такая информация со ссылкой на источники в Центре по контролю и профилактике заболеваний КНР (CDC) появилась в китайских СМИ.
По их данным, вакцина совместно разрабатывается специалистами CDC, учеными Университета Тунцзи (Шанхай) и компании Stermirna Therapeutics Co., Ltd. Сообщается, что образцы экспериментального препарата вкололи более чем сотне мышей.
Как рассказали в CDC, разработка вакцины находится на очень ранней стадии. Потребуется еще много шагов, чтобы создать препарат для человека. При этом, цикл разработки и производства мРНК-вакцины короче, чем традиционных вакцин.
Как отмечается, над вакциной от смертельно опасного коронавируса работают в Китае, США, Австралии и Европе. Команды ученых из разных активно сотрудничают для скорейшего завершения проекта. Ранее профессор Имперского колледжа Лондона Роббин Шэтток заявил о "прорыве" его команды в работе над вакциной.
Напомним, вконце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток. По состоянию на утро 11 февраля в Китае погибли 108 человек, выздоровели 3 тыс. 996. Общее число заражений достигло 42 тыс. 638, всего умерли 1016 человек.
- 19:41 11 февраля Стало известно, когда возвращенные РФ корабли выйдут в море
- 19:25 11 февраля Фонд госимущества решил, что делать с долгами ОПЗ
- 19:03 11 февраля МИД Украины ответил на слова Лаврова об обмене послами
- 18:53 11 февраля За организацию заказного убийства в Ровном задержали экоактивиста Давида Николаева
- 18:51 11 февраля Запад Украины страдает от непогоды
- 18:49 11 февраля Игорный бизнес отдадут человеку "от Офиса Зеленского" - СМИ
- 16:18 02 апреля Іноземці готові інвестувати в українські агротехнології
- 13:10 11 февраля В Луганской области главу ОТГ поймали на взятке в третий раз
- 11:23 29 мая Косово: чому армію Сербії привели в боєготовність і зводять барикади
- 12:02 27 августа Прикриваючись Зеленським: Ліс на Київщині огородили капітальним парканом
- 13:33 11 февраля Президент подписал закон, продлевающий реформу налоговой и таможни
- 10:46 07 мая Синоптики попереджають про похолодання