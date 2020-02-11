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11 февраля 2020, 11:22

В РФ заявили об угрозе срыва апрельского саммита «нормандской четверки»

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11 февраля 2020, 11:22
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В МИД РФ считают, что встреча лидеров стран «нормандской четверки», запланированная на апрель, находится под угрозой срыва
В МИД РФ считают, что встреча лидеров стран «нормандской четверки», запланированная на апрель, находится под угрозой срыва

Как сообщает RegioNews, об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью «РИА Новости», опубликованном 11 февраля.

Он подчеркнул, что на предыдущем саммите «четверки» в Париже был достигнут ряд договоренностей, в том числе о приверженности Минским соглашениям, обмене удерживаемыми лицами, закреплении в законодательстве Украины «формулы Штайнмайера», продлении особого статуса Донбасса, временном прекращении огня, разведении сил еще на трех участках линии соприкосновения и открытии новых пунктов пропуска.

«Пока из этого списка состоялся только обмен удерживаемых лиц. Остальное не выполнено. Поведение украинцев в Контактной группе и звучащие из Киева заявления вызывают сомнение в том, что до апреля это удастся осуществить», — сказал Руденко.

По словам замминистра, о дате следующей встречи «четверки» невозможно говорить без прогресса в выполнении «Парижского пакета».

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что подготовка к встрече в нормандской формате, о проведении которой в апреле договорились на самите в Париже, сейчас не началась.

Как сообщалось, 9 декабря в Париже состоялся саммит лидеров стран «нормандской четверки». Президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе.

Также в Париже произошла первая двухсторонняя встреча Зеленского и Путина.


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