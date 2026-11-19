РФ атаковала энергетику и предприятия в 12 областях Украины
В ночь на 19 ноября российские войска атаковали энергетические объекты, предприятия и жилые дома в разных регионах Украины. Разрушения зафиксированы в 12 областях
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает RegioNews.
В Житомирской, Черниговской и Николаевской области под ударами оказались электроподстанции. Еще в четырех областях россияне атаковали агропредприятия.
Также повреждены жилые дома в Запорожье, Харьковской, Черкасской и Донецкой областях.
В результате атак на Черниговщине погиб человек. Всего по Украине сообщается о восьми раненых.
На местах ударов работали спасатели, медики, полицейские и энергетики.
Напомним, по состоянию на утро 19 ноября из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре есть обесточивание в пяти областях Украины. В частности, враг атакует объекты, на которых ремонт почти завершен.