Фото: ГСЧС

В ночь на 19 ноября российские войска атаковали энергетические объекты, предприятия и жилые дома в разных регионах Украины. Разрушения зафиксированы в 12 областях

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает RegioNews.

В Житомирской, Черниговской и Николаевской области под ударами оказались электроподстанции. Еще в четырех областях россияне атаковали агропредприятия.

Также повреждены жилые дома в Запорожье, Харьковской, Черкасской и Донецкой областях.

В результате атак на Черниговщине погиб человек. Всего по Украине сообщается о восьми раненых.

На местах ударов работали спасатели, медики, полицейские и энергетики.

Напомним, по состоянию на утро 19 ноября из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре есть обесточивание в пяти областях Украины. В частности, враг атакует объекты, на которых ремонт почти завершен.