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Президент Украины провел селекторное совещание, посвященное поставке оружия от партнеров и возобновлению энергетической системы после российских ударов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение главы государства.

Зеленский сообщил, что Украина почти месяц ожидает подписи главы Пентагона Пита Гегсета относительно ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS. Украинским чиновникам поручено повторно обсудить этот вопрос с американской стороной.

Президент отметил, что Украина также ведет переговоры с другими партнерами по поставкам ракет PAC-2 и PAC-3.

Кроме того, на селекторном совещании обсудили возобновление энергетики после российских ударов и подготовку к встрече в формате "Рамштайн" в ноябре.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия, вероятно, постарается организовать эвакуацию жителей оккупированных Олешек так, чтобы люди выезжали в направлении РФ, а не на подконтрольную Украине территорию.