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19 октября 2026, 12:19

Новые удары по энергетике Украины: где зафиксировали обесточивание

19 октября 2026, 12:19
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В результате российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины утром 19 октября зафиксировали новые обесточивания в десяти областях

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

По информации компании, за прошедшие сутки российские войска продолжали атаковать гражданскую энергетическую инфраструктуру дронами, а ночью и утром нанесли ракетные удары по ряду энергетических объектов.

В результате атак новые обесточения возникли в Волынской, Житомирской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях.

Там, где это позволяет ситуация безопасности, энергетики уже проводят аварийно-восстановительные работы.

Чтобы избежать перегрузки оборудования, поврежденного предыдущими российскими обстрелами, в части областей до конца суток будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей и почасовые отключения для всех категорий потребителей.

Ограничения могут включать до двух очередей отключений.

В "Укрэнерго" призывают экономно использовать электроэнергию и проверять графики отключений на официальных ресурсах местных операторов системы распределения – облэнерго.

Помимо последствий российских атак на электроснабжение повлияли и неблагоприятные погодные условия. Из-за дождей и сильных порывов ветра на утро полностью или частично обесточенными были около 140 населенных пунктов в Одесской, Николаевской и Киевской областях.

Ремонтные бригады облэнерго работают по восстановлению поврежденных линий электропередачи.

В "Укрэнерго" также сообщили об увеличении потребления электроэнергии. По состоянию на 09:30 оно было на 4,5% выше, чем в это же время в предыдущий рабочий день – в пятницу, 16 октября.

Причиной стала облачная и дождливая погода в большинстве регионов, по которой бытовые солнечные электростанции производят меньше электроэнергии.

Энергетики призывают ограничить использование мощных электроприборов в период наибольшей нагрузки – с 16:00 до 22:00.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что всего за одну ночь российские атаки повредили более 10 объектов энергетической инфраструктуры. По меньшей мере, 550 тысяч семей остались без света.

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