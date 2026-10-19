Стрельба возле школы в Тернополе: мужчина ранил несовершеннолетнего

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В Тернополе произошла стрельба в сквере на улице Лепкого, вблизи школы №21. Мужчина, находившийся в состоянии опьянения, выстрелил в несовершеннолетнего прохожего

Об инциденте сообщил местный канал "20 минут", передает RegioNews.

По информации патрульной полиции Тернопольской области, вызов поступил в 21:43.

По предварительным данным, неизвестный мужчина в нетрезвом состоянии произвел выстрел в прохожего, вероятно, из травматического оружия. Также он вел себя неадекватно.

Правоохранители задержали мужчину. Несовершеннолетний потерпевший получил телесные повреждения, его доставили в медучреждение.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Харькове на улице Виринской произошла стрельба между участниками дорожного движения. По предварительным данным полиции, водители автомобилей Hyundai и Toyota открыли друг по другу. Информации о потерпевших нет.