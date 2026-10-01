Ночная атака на Одессу: повреждена инфраструктура, пострадал человек

Иллюстративное фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.

По его словам, один человек пострадал. Медицинскую помощь ему оказали на месте.

Разрушений жилищного фонда не зафиксировано.

Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки и убирать территорию. В других районах города ночь прошла без вражеских атак.

Напомним, на днях в Одесской области российская ракета попала в приют для животных. "Прилет" произошел прямо в здание, в котором живут кошки. В результате атаки загорелось более 400 квадратных метров.