Россияне нанесли 771 удар по Запорожской области: есть раненые
За прошедшие сутки российские войска нанесли 771 удар по 41 населенному пункту Запорожской области
Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате вражеских атак три человека получили ранения.
Зафиксировано:
- 22 авиационных удара;
- 562 атаки БпЛА, предпочтительно FPV-дронами;
- 3 обстрела из РСЗО;
- 186 артиллерийских ударов.
Поступило 54 сообщения о повреждениях объектов инфраструктуры, жилых домов и автомобилей.
Напомним, в течение 30 сентября российские войска атаковали населенные пункты Херсонской области ствольной артиллерией и дронами разного типа. В результате обстрелов погибла 77-летняя женщина, еще пятеро гражданских получили ранения
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
В Киеве вражеский дрон попал в здание школы
01 октября 2026, 09:56В Харькове пьяный мужчина после ДТП устроил стрельбу возле детской площадки
01 октября 2026, 09:43В Черкасской области на трассе автокран столкнулся с легковушкой: погибли два человека
01 октября 2026, 09:27Графики отключений возвращаются: кого коснутся ограничения 1 октября
01 октября 2026, 09:18В Кировоградской области в поле нашли вражескую ракету с двумя боевыми частями по 400 кг
01 октября 2026, 08:57Ракеты, КАБы и десятки дронов: в Харьковской области пострадали 8 человек
01 октября 2026, 08:56На Закарпатье грузовик влетел в четыре авто возле КПП: есть погибший
01 октября 2026, 08:49Ночной удар по Ровенщине: поврежден дом, пострадала женщина
01 октября 2026, 08:45В Сумах ночью вражеский КАБ попал в частный сектор: повреждены дома, есть пострадавшие
01 октября 2026, 08:37В Николаевской области из-за утренней атаки БпЛА погиб мужчина
01 октября 2026, 08:36
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум