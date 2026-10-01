Нічна атака на Одесу: пошкоджена інфраструктура, постраждала людина

Ілюстративне фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

За його словами, одна людина постраждала. Медичну допомогу їй надали на місці.

Руйнувань житлового фонду не зафіксовано.

Комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки та прибирати територію. В інших районах міста ніч минула без ворожих атак.

Нагадаємо, днями на Одещині російська ракета влучила в притулок для тварин. "Приліт" стався прямо в будівлю, в якій живуть кішки. Внаслідок атаки загорілось понад 400 квадратних метрів.