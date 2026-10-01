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01 жовтня 2026, 07:04

Нічна атака на Одесу: пошкоджена інфраструктура, постраждала людина

01 жовтня 2026, 07:04
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Ілюстративне фото: ДСНС
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Вночі 1 жовтня російські війська атакували Одесу. Внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

За його словами, одна людина постраждала. Медичну допомогу їй надали на місці.

Руйнувань житлового фонду не зафіксовано.

Комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки та прибирати територію. В інших районах міста ніч минула без ворожих атак.

Нагадаємо, днями на Одещині російська ракета влучила в притулок для тварин. "Приліт" стався прямо в будівлю, в якій живуть кішки. Внаслідок атаки загорілось понад 400 квадратних метрів.

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