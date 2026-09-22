В Одесі правоохоронці затримали лікаря на хабарі за оформлення групи інвалідності
В Одесі правоохоронці затримали лікаря однієї з міських лікарень після отримання 6000 доларів США неправомірної вигоди. За ці гроші медик обіцяв вплинути на експертну команду, щоб чоловіку встановили III групу інвалідності
Про це повідомила Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews.
За даними прокуратури, лікар запропонував призовнику допомогти з позитивним рішенням експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.
Для цього чоловік мав пройти необхідне медичне обстеження, після чого передати медику обумовлену суму.
За свої "послуги" лікар вимагав 6000 доларів США.
Правоохоронці затримали медика у службовому кабінеті лікарні безпосередньо після передачі йому неправомірної вигоди.
Прокуратура повідомила лікарю про підозру у зловживанні впливом. Наразі тривають необхідні процесуальні дії.
Нагадаємо, що працівники ДБР повідомили про підозру посадовцям одного з відділів Миколаївського районного ТЦК та СП.