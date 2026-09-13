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13 вересня 2026, 10:35

РФ вдарила по Одещині: загорілись будинки та авто

13 вересня 2026, 10:35
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Фото: ДСНС
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У ніч на 13 вересня росіяни атакували Одеську область. Внаслідок ударів спалахнули пожежі

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок атак росіян на Одещині пошкоджена багатоповерхівка та приватні будинки, склади, виробничі будівлі, гаражі, автомобілі мешканців та об’єкти інфраструктури. На деяких місцях ударів спалахнули пожежі.

Попередньо, без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, також росіяни атакували Запорізьку область керованими авіабомбами. Внаслідок атаки є поранені місцеві жителі.

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