13:49  12 сентября
В Киеве военный в СОЧ во время ссоры на детской площадке убил мужчину
12:22  12 сентября
На Полтавщине столкнулись трактор и автомобиль: пострадали трое детей и женщина
01:55  12 сентября
Повар Евгений Клопотенко признался, планируют ли они с женой детей
UA | RU
UA | RU
12 сентября 2026, 13:19

Атака на Одесщину: количество пострадавших возросло до 35, два человека не выходят на связь

12 сентября 2026, 13:19
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Число пострадавших из-за массированного удара по Одесщине увеличилось до 35 человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

"В результате вражеской атаки пострадали 35 человек, среди них пятимесячный младенец. Спасатели спасли 13 человек, в том числе двоих детей", – говорится в сообщении.

Глава ОВА отметил, что еще два человека не выходят на связь.

Поисково-спасательные работы на местах попаданий продолжаются.

Напомним, в ночь на 12 сентября враг нанес массированный удар по Одесщине. Есть разрушение, возник пожар в 25-этажке. Ранее сообщалось о 28 пострадавших.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесская область война обстрелы последствия пострадавшие
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
Россияне атаковали пассажирский поезд в Луцке: возник пожар
12 сентября 2026, 16:05
Россия третий раз за месяц ударила баллистикой по "Запорожстали": есть пострадавшие
12 сентября 2026, 15:46
От дедлайна к дедлайну: Fire Point раздает громкие обещания о баллистике
12 сентября 2026, 15:13
По всей Украине проходят масштабные обыски из-за поддельного препарата для похудения Biopatid
12 сентября 2026, 14:30
В Киеве военный в СОЧ во время ссоры на детской площадке убил мужчину
12 сентября 2026, 13:49
Ракетный удар по "АрселорМиттал Кривой Рог": из-под завалов достали тело второго погибшего
12 сентября 2026, 12:47
На Полтавщине столкнулись трактор и автомобиль: пострадали трое детей и женщина
12 сентября 2026, 12:22
Вражеский БПЛА повредил железнодорожную инфраструктуру на Полтавщине
12 сентября 2026, 11:58
Один человек погиб, есть пострадавшие: враг атаковал Киевщину дронами
12 сентября 2026, 11:41
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Юрий Касьянов
Виталий Портников
Игорь Луценко
Все блоги »