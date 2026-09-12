Атака на Одесщину: количество пострадавших возросло до 35, два человека не выходят на связь
Число пострадавших из-за массированного удара по Одесщине увеличилось до 35 человек
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
"В результате вражеской атаки пострадали 35 человек, среди них пятимесячный младенец. Спасатели спасли 13 человек, в том числе двоих детей", – говорится в сообщении.
Глава ОВА отметил, что еще два человека не выходят на связь.
Поисково-спасательные работы на местах попаданий продолжаются.
Напомним, в ночь на 12 сентября враг нанес массированный удар по Одесщине. Есть разрушение, возник пожар в 25-этажке. Ранее сообщалось о 28 пострадавших.
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