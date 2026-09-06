На Полтавщине в результате ночной атаки врага произошел пожар на объекте инфраструктуры
Ночью 6 сентября русские войска атаковали Полтавскую область. В результате удара на одном из объектов инфраструктуры Лубенского района возник пожар
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Пожар оперативно ликвидирован.
Напомним, что в Запорожской области в результате российских обстрелов погиб 75-летний мужчина, еще 25 человек получили ранения, среди них трое детей.
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