Російська атака на Одещину: пошкоджені будинки та авто, спалахнули пожежі

Фото: ДСНС Одещини

Внаслідок російської атаки на Одещині виникли пожежі та руйнування у двох районах області. Рятувальники оперативно ліквідували всі займання

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

В Одеському районі загорілися два автомобілі та суха трава. Також пошкоджено паркани, фасад і вікна двох житлових будинків.

В Ізмаїльському районі пошкоджено житловий будинок. Крім того, виникла пожежа двох легкових автомобілів та надвірної споруди.

Усі пожежі рятувальники ліквідували.

До ліквідації наслідків російської атаки від ДСНС залучили 21 рятувальника та п’ять одиниць техніки.

Нагадаємо, в ніч на 7 вересня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок атаки виникла пожежа в одному з торговельних центрів міста. Попередньо, обійшлося без постраждалих.