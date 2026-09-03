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03 вересня 2026, 07:07

Ворожа атака на Одесу: постраждали 17 людей, серед них троє дітей

03 вересня 2026, 07:07
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Фото: Одеська МВА
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У ніч на 3 вересня Одеса зазнала ворожої атаки. Внаслідок удару постраждали 17 людей, серед них – троє дітей. Усім постраждалим надають необхідну медичну та іншу допомогу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

Внаслідок атаки пошкоджено 21-поверховий житловий будинок. Руйнувань зазнали квартири з 10-го по 17-й поверхи. Також пошкоджені автомобілі.

Наразі триває фіксація наслідків атаки та оцінка масштабів руйнувань. На місці працюють комунальні служби та всі відповідні служби міста.

Для мешканців розгорнули оперативні штаби, де можна отримати необхідну допомогу, консультації та інформацію щодо подальших дій.

Нагадаємо, минулої ночі росіяни також атакували Одесу. Пошкоджено 24-поверховий будинок – на кількох поверхах зруйновані квартири. У навколишніх будинках вибиті вікна. Серед восьми постраждалих – одна дитина.

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