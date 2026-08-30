Бил из-за непослушания: в Одесской области отца подозревают в пытках собственных детей

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Об этом сообщила полиция Одесской области, передает RegioNews .

Об этом случае правоохранительным органам сообщила староста села, которая заметила у несовершеннолетних синяки и ссадины.

Предварительно установлено, что 34-летний мужчина после смерти жены самостоятельно воспитывает 11 детей от 3 до 16 лет. Из-за непослушания он применил физическую силу к семи из них.

Для обеспечения безопасности детей и недопущения повторного насилия служба по делам детей приняла решение изъять из семьи девять несовершеннолетних, фактически проживающих с отцом. Их направили в Центр социально-психологической реабилитации детей. Еще двое детей находятся за границей с бабушкой.

Семья раньше не состояла на учете в социальных службах. Сам мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за нарушения правил дорожного движения.

По факту происшествия следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины - пытки. В рамках уголовного производства будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить характер и степень тяжести телесных повреждений детей.

Напомним, что правоохранители возбудили уголовное дело по факту издевательства над 11-летним жителем Нерубайской общины Одесского района . О происшествии в полицию сообщила мать парня.