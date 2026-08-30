Бил из-за непослушания: в Одесской области отца подозревают в пытках собственных детей
В Захаровской общине Раздельнянского района Одесской области полиция расследует избиение семерых детей их отцом
Об этом сообщила полиция Одесской области, передает RegioNews .
Об этом случае правоохранительным органам сообщила староста села, которая заметила у несовершеннолетних синяки и ссадины.
Предварительно установлено, что 34-летний мужчина после смерти жены самостоятельно воспитывает 11 детей от 3 до 16 лет. Из-за непослушания он применил физическую силу к семи из них.
Для обеспечения безопасности детей и недопущения повторного насилия служба по делам детей приняла решение изъять из семьи девять несовершеннолетних, фактически проживающих с отцом. Их направили в Центр социально-психологической реабилитации детей. Еще двое детей находятся за границей с бабушкой.
Семья раньше не состояла на учете в социальных службах. Сам мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за нарушения правил дорожного движения.
По факту происшествия следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины - пытки. В рамках уголовного производства будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить характер и степень тяжести телесных повреждений детей.
Напомним, что правоохранители возбудили уголовное дело по факту издевательства над 11-летним жителем Нерубайской общины Одесского района . О происшествии в полицию сообщила мать парня.