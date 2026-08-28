В Одесі проведуть "Акцію пам'яті та вдячності захисникам"
У суботу, 29 серпня, в Одесі відбудеться "Акція пам'яті та вдячності захисникам"
Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.
Учасники зберуться об 11:30 у парку імені Т. Г. Шевченка біля пам’ятника.
Під час акції кожен охочий зможе висловити слова вдячності українським захисникам, вшанувати пам'ять полеглих Героїв та поділитися своїми словами.
Організатори запрошують усіх охочих долучитися до заходу та разом вшанувати захисників України.
Нагадаємо, нещодавно на Рівненщині волонтери міста Вараш спільно з ГО "Захист держави" провели благодійний ярмарок. Головною метою став збір для військових. В результаті вдалось зібрати 122 тисячі гривень.
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