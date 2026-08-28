На Львовщине легковушка вылетела с дороги и перевернулась: пассажир погиб, водитель в больнице
ДТП произошло 27 августа около 17:20 между селами Подкамень и Накваша Золочевского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель Volkswagen Passat, 38-летний местный житель, не справился с управлением, в результате чего легковушка вылетела с дороги и перевернулась.
От полученных травм 26-летний пассажир авто, также житель района, погиб на месте. Водителя госпитализировали.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, днем 26 августа во Львовской области перевернулся автомобиль. Пострадали четыре пассажира легковушки: женщина и трое детей.
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