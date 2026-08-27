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27 серпня 2026, 12:20

Спалахнув будинок: ДСНС показала наслідки російського удару по Одесі

27 серпня 2026, 12:20
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Фото: ДСНС
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В одному з районів Одеси через ранкову ворожу атаку зафіксовані пошкодження у приватному секторі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок удару спалахнула пожежа в одноповерховому приватному будинку. Вогнеборці ліквідували займання на площі 50 кв. м.

Окрім того, пошкоджень зазнали фасад та вікна поруч розташованих будівель.

Внаслідок атаки постраждали троє людей. Психологи ДСНС на місці надали допомогу чотирьом особам, серед яких одна дитина.

До ліквідації наслідків від ДСНС залучалися 16 рятувальників та три одиниці спецтехніки.

Нагадаємо, 27 серпня понад 7 годин Одещина перебувала під масованою комбінованою атакою. Упродовж всієї ночі росіяни цілеспрямовано били ракетами та дронами по цивільній інфраструктурі області.

В Одесі внаслідок ворожої атаки пошкоджені інфраструктура, один навчальний заклад та багатоповерхівка. Трьох постраждалих госпіталізували.

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Одеса війна обстріли наслідки рятувальники ДСНС
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