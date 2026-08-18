Хабар у 50 тисяч гривень: екссуддя з Одещини отримав 7 років ув'язнення

Павло Добров. Фото: Слово і Діло

Вищий антикорупційний суд визнав колишнього виконувача обов'язків голови Комінтернівського районного суду Одеської області винним в одержанні неправомірної вигоди та призначив йому 7 років позбавлення волі

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає RegioNews.

17 серпня колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишньому в.о. голови райсуду, якого викрили на одержанні майже 50 тисяч гривень хабаря.

САП не називає імені засудженого. Водночас, за даними джерел "Української правди" у правоохоронних органах, йдеться про Павла Доброва.

Окрім 7 років ув’язнення, суд заборонив йому протягом трьох років обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Також суд постановив конфіскувати все майно, що належить йому на праві власності.

Вирок набуде законної сили через 30 днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено.

Нагадаємо, у вересні 2023 року СБУ разом із Національним антикорупційним бюро повідомили, що затримали виконувача обов'язків голови Комінтернівського райсуду Одещини, який вимагав гроші за "правильне" судове рішення.