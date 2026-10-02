Разбил машины и пытался скрыться: в Хмельницке задержали пьяного водителя

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Водителя автомобиля Daewoo, совершившего ДТП и покинувшего место происшествия, обнаружили патрульные. Во время общения с водителем инспекторы зафиксировали у него признаки алкогольного опьянения. Результат обзора — 2,57 промилле

Об этом сообщает патрульная полиция Хмельницкой области, передает RegioNews .

По данным патрульной полиции, водитель Daewoo допустил столкновение с автомобилями Mercedes и Hyundai. После ДТП он покинул место происшествия.

Правоохранители оперативно установили местонахождение автомобиля. Транспортное средство было обнаружено на улице Степана Бандеры.

В ходе общения с водителем инспекторы обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Обзор показал 2,57 промилле алкоголя.

На водителя патрульные составили административные материалы по четырем статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В частности, протокол был оформлен по ст. 122-4 КУоАП – оставление места дорожно-транспортного происшествия.

Также водителя будут привлекать по ч. 1 ст. 130 КУоАП – управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, административные материалы составили по ч. 1 ст. 126 КУоАП — управление транспортным средством без предъявления регистрационного документа на транспортное средство предусмотренным законом способом.

Четвертый материал касается ст. 124 КУоАП — нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств.

Напомним, днем 29 сентября в Черкасской области на трассе автокран столкнулся с легковушкой . Погибли два человека – водитель и пассажир автомобиля.