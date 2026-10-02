Вместо 1366 получили 261 единицу спутникового ресурса: над двумя бывшими руководителями будет проводиться судебное разбирательство

Фото: Офис Генерального прокурора

Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении двух бывших руководителей государственного научно-исследовательского учреждения. Их обвиняют в служебной халатности, которая, по данным следствия, повлекла государству более 18,2 млн гривен убытков

Об этом сообщил Офис Генпрокурора, передает RegioNews .

По материалам дела, в 2021 году государственное учреждение заключило с китайской корпорацией контракт стоимостью более 22,2 млн. гривен. Договор предусматривал получение ресурса спутников SuperView-1 для высокоточной съемки территории Украины и за ее пределами.

Согласно условиям контракта учреждение должно было получить 1366 условных единиц спутникового ресурса. Однако фактически была предоставлена только 261 условная единица — менее пятой части от предусмотренного договором объема.

При этом, по данным следствия, чиновники согласовали и подписали пять актов приема услуг. В документах они подтвердили получение полного размера спутникового ресурса, предусмотренного контрактом.

Как отмечают правоохранители, обвиняемые не проверили фактический объем предоставленных услуг и достоверность документов, хотя в соответствии со своими служебными полномочиями должны были это сделать.

В результате государственное учреждение оплатило значительный объем услуг, которые фактически не были предоставлены. По выводам судебных экспертиз, размер нанесенного государству ущерба превышает 18,2 млн. гривен.

Действия двух бывших руководителей квалифицированы по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

В ходе досудебного расследования Государственное космическое агентство Украины заявило гражданский иск о возмещении более 18,2 млн гривен нанесенного государству ущерба.

Напомним, что в Одессе инженеру по техническому надзору сообщили о подозрении в служебной халатности во время ремонта укрытия в детском саду.