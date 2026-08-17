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17 серпня 2026, 11:15

Три вибухівки й розвідка авто військових: СБУ затримала агентку РФ на Одещині

17 серпня 2026, 11:15
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Фото: СБУ
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СБУ запобігла серії терактів на Одещині. В Ізмаїлі затримали 27-річну мешканку Житомирщини, яка на замовлення російських спецслужб готувала підриви автомобілів Сил оборони поблизу адміністративних будівель військових і правоохоронців

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що жінка потрапила в поле зору російських спецслужб через Telegram-канали з пошуку "легких заробітків". Після вербування вона приїхала до Ізмаїла, орендувала квартиру та отримала від російських кураторів завдання виготовити три саморобні вибухові пристрої.

За даними СБУ, вибухівки мали дистанційний спосіб активації. Для цього їх спорядили мобільними телефонами та електродетонаторами, а також металевими гайками для посилення ураження.

Паралельно агентка проводила розвідку поблизу оборонних відомств в Ізмаїлі та фотографувала й знімала на відео автомобілі Сил оборони, припарковані поруч. Ці дані російські спецслужби могли використовувати для планування терактів та інформаційних операцій.

Контррозвідники викрили жінку до здійснення запланованих вибухів. Її затримали, коли вона підготувала замаскований у сумці вибуховий пристрій та чекала від куратора подальших вказівок щодо місця його закладання.

Під час обшуків у затриманої вилучили мобільні телефони, дві готові вибухівки та комплектуючі до саморобних вибухових пристроїв.

Слідчі СБУ повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України – готування до вчинення терористичного акту.

Затримана перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві СБУ викрила агента РФ, який намагався зривати вантажні перевезення до прифтонтових регіонів. Спочатку на замовлення росіян він підпалив релейну шафу сигнальної установки на одному із напрямків Укрзалізниці.

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СБУ Одеська область агент рф вибухівка співпраця з ворогом
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