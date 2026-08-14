Фото: поліція

Подія сталася 13 серпня близько 18:00 на узбережжі Чорного моря в Лиманській громаді Білгород-Дністровського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під час купання в морі зник 14-річний хлопець.

Наразі тривають пошуки підлітка. До рятувальної операції залучені поліцейські та фахівці ДСНС.

Правоохоронці опитують очевидців та встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, 9 серпня у Полтаві з річки Ворскла водолази дістали тіло 58-річного чоловіка. Загиблий перебував на дні річки на глибині близько 4 метрів.