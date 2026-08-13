"Ціль абсолютно цивільна": Зеленський про удар РФ по потягу на Одещині
Президент Володимир Зеленський заявив, що російський удар по пасажирському потягу на Одещині був завданий по цивільній цілі. За його словами, оператор дрона не міг не знати, що в потязі перебувають люди
Про це він написав у Фейсбук, передає RegioNews.
За словами Зеленського, у потязі перебували 340 людей.
"Сьогодні на Одещині росіяни в черговий раз розбили звичайний локомотив пасажирського потяга реактивним дроном. Триста сорок людей було у потязі", – зазначив президент.
Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих.
Також президент повідомив, що вночі російські війська атакували 11 регіонів України, застосувавши понад 130 ударних дронів.
"Щодня росіяни бʼють просто заради терору по звичайному життю людей", – заявив Зеленський.
Він наголосив на необхідності посилення української протиповітряної оборони та тиску на Росію.
"Потрібно більше допомоги з ППО, більше тиску на Росію, якщо світ серйозно налаштований зупинити цю війну в Європі", – підкреслив президент.
Нагадаємо, в четвер, 13 серпня, російські військові вдарили реактивним "шахедом" по пасажирському поїзду на Одещині. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє залізничників – машиніст та його помічник. Рятувальники евакуювали 317 людей, серед них 67 дітей.