"Ціль абсолютно цивільна": Зеленський про удар РФ по потягу на Одещині

Фото: ДСНС Одещини

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський удар по пасажирському потягу на Одещині був завданий по цивільній цілі. За його словами, оператор дрона не міг не знати, що в потязі перебувають люди

Про це він написав у Фейсбук, передає RegioNews.

За словами Зеленського, у потязі перебували 340 людей.

"Сьогодні на Одещині росіяни в черговий раз розбили звичайний локомотив пасажирського потяга реактивним дроном. Триста сорок людей було у потязі", – зазначив президент.

Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Також президент повідомив, що вночі російські війська атакували 11 регіонів України, застосувавши понад 130 ударних дронів.

"Щодня росіяни бʼють просто заради терору по звичайному життю людей", – заявив Зеленський.

Він наголосив на необхідності посилення української протиповітряної оборони та тиску на Росію.

"Потрібно більше допомоги з ППО, більше тиску на Росію, якщо світ серйозно налаштований зупинити цю війну в Європі", – підкреслив президент.

Нагадаємо, в четвер, 13 серпня, російські військові вдарили реактивним "шахедом" по пасажирському поїзду на Одещині. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє залізничників – машиніст та його помічник. Рятувальники евакуювали 317 людей, серед них 67 дітей.