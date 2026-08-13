Удар по пасажирському потягу на Одещині: евакуювали 317 пасажирів

Фото: ДСНС Одещини

На Одещині після російського удару по пасажирському потягу евакуювали 317 людей, серед них 67 дітей. Пасажирів вивели з потяга та перемістили на безпечну відстань

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що через атаку загорівся локомотив. Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу.

Для подальшого перевезення пасажирів залучили 12 автобусів від ДСНС, громад Березівського району та Одеси.

Рятувальники спільно з іншими службами продовжують працювати на місці події та допомагати людям.

Нагадаємо, в четвер, 13 серпня, російські військові вдарили реактивним "шахедом" по пасажирському поїзду на Одещині. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє залізничників – машиніст та його помічник.