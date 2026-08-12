Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака та ДСНС.

Під час нічного удару російський безпілотник влучив у квартиру на п’ятому поверсі 10-поверхового будинку, спричинивши пожежу.

На щастя, господарів квартири в цей момент не було вдома. Рятувальники ліквідували пожежу. До робіт залучали 36 надзвичайників та 9 одиниць техніки.

Комунальні служби прибрали територію та закрили всі віконні отвори. Жертв та постраждалих немає.

З самого ранку ворог знову атакував місто, внаслідок чого зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура.

Одесити, чиє майно зазнало шкоди, можуть подати заяви на компенсацію через програми "єВідновлення" та "Незламна Одеса", звернувшись до районних адміністрацій.

Нагадаємо, у ніч на 12 серпня російські війська завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок і торговельний центр "Епіцентр", де виникла масштабна пожежа.