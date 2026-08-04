Фото: ОВА

В ночь на 4 августа российские войска в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру на юге Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В результате попадания разрушен жилой дом. Возник пожар – спасатели ликвидировали огонь.

По предварительным данным, пострадали два человека. Им оказывают необходимую помощь.

На месте работают все соответствующие службы.

Напомним, российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Сумам ночью 4 августа. Погибли два ребенка и пожилая женщина.