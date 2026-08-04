Ночная атака на Николаев: погибла 89-летняя женщина, семь человек пострадали

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В Николаеве в результате ночной атаки российских войск 4 августа погибла 89-летняя женщина, еще семь человек получили ранения

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич, передает RegioNews.

По его словам, российские войска атаковали частный сектор города. В результате удара погибла пожилая женщина.

"Мои соболезнования. Еще семь человек – пострадали", – отметил Сенкевич.

Также в городе были зафиксированы существенные повреждения частных и многоквартирных домов.

После завершения воздушной тревоги на место выехали городские службы, чтобы оценить последствия атаки и определить первоочередные работы. Коммунальные бригады готовятся к ликвидации последствий и помощи жителям.

Напомним, оккупанты нанесли очередной удар управляемыми авиабомбами по Сумам ночью 4 августа. Во время разбора завалов разрушенного дома спасатели обнаружили тела двух девочек в возрасте 5 и 10 лет. Также погибла пожилая женщина.