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04 августа 2026, 08:56

Оккупанты продвинулись на Сумщине – DeepState

04 августа 2026, 08:56
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Карта: deepstatemap.live
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Российские войска имеют продвижение в Сумской области

Соответствующие изменения зафиксированы 3 августа на обновленной карте боевых действий от проекта DeepState, передает RegioNews.

"Враг продвинулся вблизи Рясного (Сумский район, Сумская область)", – говорится в сообщении.

Напомним, бойцы спецподразделения ГУР Group 13 провели успешную операцию во временно оккупированном Крыму, во время которой поразили два радиолокационных объекта российских войск.

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