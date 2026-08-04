Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 4 августа РФ атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 136 ударными БпЛА разного типа

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 117 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 14 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение обломков сбитых целей на трех локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, российские войска нанесли очередной удар управляемыми авиабомбами по Сумам ночью 4 августа. Погибли два ребенка и пожилая женщина.