На Буковине мужчина открыл огонь по полицейским: двое ранены, нападающего ищут

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В Черновицкой области правоохранители разыскивают 54-летнего мужчину, который во время проведения следственных действий ранил двух полицейских и скрылся

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 28 июля около 07:45 в селе Ежовцы Черновицкого района.

Правоохранители прибыли в дом местного жителя для проведения процессуальных мероприятий в рамках уголовного производства.

Во время следственных действий мужчина несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в сторону полицейских, после чего скрылся в направлении лесного массива.

В результате стрельбы двое правоохранителей получили ранения. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Для розыска и задержания вооруженного мужчины на территории области введена специальная полицейская операция. К поисковым мероприятиям привлекли дополнительные силы и средства.

Полиция призывает граждан не приближаться к разыскиваемому и сообщать о какой-либо информации о возможном местонахождении по номеру 102.

Напомним, в мае в селе Терловка Летичевской тергромады Хмельницкой области мужчина совершил нападение с оружием на полицейских. Это произошло во время проверки документов у водителя, лишенного права управления транспортными средствами по решению суда.