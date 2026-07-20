В Тернополе из-за ливня затопило могилы военных на Пантеоне Героев

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В Тернополе сильный ливень повлек за собой подтопление отдельных участков Микулинецкого кладбища, в частности Пантеона Героев, где похоронены погибшие украинские военнослужащие

Об этом сообщил городской голова Сергей Надал местное издание "Срочно" , передает RegioNews.

По словам Надала, работники кладбища уже приступили к ликвидации последствий непогоды.

После схождения воды территорию очищают от ила и мусора, чтобы как можно быстрее привести место захоронений в надлежащее состояние.

Начальник специализированного коммунального предприятия "Ритуальная служба" Сергей Тлумацкий отметил, что такое подтопление Пантеона Героев произошло впервые с момента его основания.

"Мы уже начали работы. Сейчас на месте работает один работник, который ухаживает за могилами Героев. После того как территория немного подсохнет, к ликвидации последствий присоединятся все работники", – сообщил он.

Помочь с восстановлением территории также готовы волонтеры инициативы "Почти", которые заботятся о могилах защитников, у которых нет родных.

Как известно, ливень накрыл Тернопольскую общину 19 июля. Через час выпало 17 мм осадков на квадратный метр. Из-за этого в городе были подтоплены отдельные улицы, осложнилось движение транспорта и зафиксировали локальные подтопления домов.

Напомним, в феврале в Кропивницком затопило приют для животных. Из-за разлива реки вода начала заполнять открытые вольеры, где находились несколько сотен четырехлапых.