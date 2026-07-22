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22 липня 2026, 09:39

Потужна злива в Одесі: рух на кількох вулицях призупинили через підтоплення

22 липня 2026, 09:39
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Фото: Одеська міськрада
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В Одесі через сильну зливу тимчасово призупинили рух транспорту на окремих ділянках доріг. Також через роботу спецтехніки можливі затримки руху за деякими адресами

Про це повідомили в Одеській міській раді, передає RegioNews.

Через негоду патрульна поліція тимчасово перекрила рух на таких ділянках:

  • вулиця Балківська – від вулиці Червонослобідської до вулиці Розкидайлівської;
  • вулиця Середньофонтанська;
  • вулиця Інглезі.

Також через наслідки зливи тимчасово не курсують трамваї №12, 13, 20 і 21. Інші маршрути працюють із частковими змінами.

Обмеження руху діють, зокрема, на Французькому бульварі через прибирання поваленого дерева, на Балківській через підтоплення в районі автовокзалу, а також на Приморській та Середньофонтанській вулицях.

Комунальні служби залучили спецтехніку для ліквідації наслідків негоди. Через роботи можливе уповільнення руху на вулицях Інглезі, Академіка Філатова та Люстдорфській дорозі.

Також повідомлялося, що через негоду трамвай №1 змінив маршрут, а рух трамвая №20 тимчасово призупинили.

Як відомо, 20-21 липня Одещиною пройшли інтенсивні дощі. Подекуди випало до 74% місячної норми опадів.

Нагадаємо, вранці 14 липня через негоду на Львівщині без електропостачання залишилися 117 населених пунктів. Із них 56 знеструмлені повністю, ще 61 – частково.

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