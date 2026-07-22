Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Столкнулись микроавтобус Volkswagen Crafter и легковушка Renault Logan.

В результате столкновения 71-летнего водителя Renault зажало в покореженном салоне. Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали мужчину и передали медикам для госпитализации. Также травмировалась пассажирка микроавтобуса.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, ночью 20 июля на Львовщине произошло ДТП, в результате которого погибли три несовершеннолетних девушек. Водитель был под хмельком и скрылся с места аварии – правоохранители задержали его и объявили ему подозрение.