Непогода в Винницкой области: поваленные деревья повредили газовые сети в трех районах

Фото: Винницкий филиал "Газсети"

Об этом сообщил Винницкий филиал "Газсети", передает RegioNews .

"Сильный ветер и непогода, прошедшие по Винницкой области, повлекли повреждение газораспределительной системы из-за падения деревьев в Гайсинском, Тульчинском районах и г. Хмельник", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бригады Винницкого филиала "Газсети" выехали на места, чтобы обследовать газопроводы, локализовать повреждения и возобновить газоснабжение там, где это безопасно.

"Просим жителей быть внимательными. Если вы почувствовали запах газа или заметили повреждение газовых сетей, немедленно звоните по телефону 104", - добавили в филиале.

Напомним, что утром 14 июля из-за непогоды во Львовской области без электроснабжения остались 117 населенных пунктов. Из них 56 обесточены полностью, еще 61 — частично.