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20 июля 2026, 20:56

Непогода в Винницкой области: поваленные деревья повредили газовые сети в трех районах

20 июля 2026, 20:56
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Фото: Винницкий филиал "Газсети"
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В трех районах Винницкой области падение деревьев из-за непогоды повлекло повреждение газсетей

Об этом сообщил Винницкий филиал "Газсети", передает RegioNews .

"Сильный ветер и непогода, прошедшие по Винницкой области, повлекли повреждение газораспределительной системы из-за падения деревьев в Гайсинском, Тульчинском районах и г. Хмельник", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бригады Винницкого филиала "Газсети" выехали на места, чтобы обследовать газопроводы, локализовать повреждения и возобновить газоснабжение там, где это безопасно.

"Просим жителей быть внимательными. Если вы почувствовали запах газа или заметили повреждение газовых сетей, немедленно звоните по телефону 104", - добавили в филиале.

Напомним, что утром 14 июля из-за непогоды во Львовской области без электроснабжения остались 117 населенных пунктов. Из них 56 обесточены полностью, еще 61 — частично.

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