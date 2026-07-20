Росія атакувала іноземне судно поблизу Одеси: шестеро моряків загинули, четверо вважаються зниклими безвісти
У неділю, 19 липня, поблизу Одеси ворог атакував цивільне торговельне судно під прапором Гвінеї-Бісау, яке після завантаження кукурудзою саме виходило з українського порту
Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник, передає RegioNews.
На борту перебували 18 людей: 17 громадян Сирії та Індії, а також український лоцман.
Рятувальникам вдалося врятувати 8 членів екіпажу, двоє з яких отримали поранення.
Наразі відомо про загибель 6 моряків, ще четверо вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальна операція триває.
Нагадаємо, днями в Одеській області внаслідок російського удару пошкоджене суховантажне судно Venturo. Унаслідок обстрілу загинув один із цивільних членів екіпажу. Ще 17 моряків евакуювали.