Россияне атаковали иностранное судно в Одесской области: есть погибший, 17 моряков спасли

Фото: ВМС ВСУ

В Одесской области в результате российского удара повреждено сухогруз Venturo, один человек погиб, 17 моряков эвакуировали

Об этом сообщили военно-морские силы ВСУ, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате атаки было повреждено потерявшее ход сухогруз VENTURO. В результате обстрела погиб один из гражданских членов экипажа.

Несмотря на угрозу повторных ударов и сложную ситуацию в акватории, военные моряки вышли в море для оказания помощи. В результате операции 17 членов экипажа – граждан Филиппин – успешно эвакуировали и доставили на берег.

В ВМС ВС Украины подчеркнули, что военные моряки продолжают выполнять свои задачи не только по защите морского пространства государства, но и по спасению людей даже в условиях постоянной опасности.

Напомним, накануне российские войска нанесли удар по Одесскому району, в результате чего получила повреждения промышленная инфраструктура. Из-за обстрела возник пожар на территории складского здания , который спасатели оперативно ликвидировали. К счастью, обошлось без пострадавших.