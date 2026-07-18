12:39  18 июля
На Хмельнитчине столкнулись Honda и спецавтомобиль: пострадали четыре человека
09:44  18 июля
В Черновцах исчез 8-летний мальчик: поиски продолжаются вторые сутки
09:24  18 июля
851 удар за сутки: россияне убили человека и ранили ребенка на Запорожье
UA | RU
UA | RU
18 июля 2026, 09:11

Россияне атаковали иностранное судно в Одесской области: есть погибший, 17 моряков спасли

18 июля 2026, 09:11
Читайте також українською мовою
Фото: ВМС ВСУ
Читайте також
українською мовою

В Одесской области в результате российского удара повреждено сухогруз Venturo, один человек погиб, 17 моряков эвакуировали

Об этом сообщили военно-морские силы ВСУ, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате атаки было повреждено потерявшее ход сухогруз VENTURO. В результате обстрела погиб один из гражданских членов экипажа.

Несмотря на угрозу повторных ударов и сложную ситуацию в акватории, военные моряки вышли в море для оказания помощи. В результате операции 17 членов экипажа – граждан Филиппин – успешно эвакуировали и доставили на берег.

В ВМС ВС Украины подчеркнули, что военные моряки продолжают выполнять свои задачи не только по защите морского пространства государства, но и по спасению людей даже в условиях постоянной опасности.

Напомним, накануне российские войска нанесли удар по Одесскому району, в результате чего получила повреждения промышленная инфраструктура. Из-за обстрела возник пожар на территории складского здания , который спасатели оперативно ликвидировали. К счастью, обошлось без пострадавших.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесская область война атака судно иностранцы погибший ВМС Украины
Российская атака на Одессу: есть погибший
17 июля 2026, 16:59
Автобусы, АЗС и гражданские авто под прицелом: ГУР раскрыло детали нового приказа РФ
17 июля 2026, 12:24
Российские дроны атаковали порт в Николаеве: повреждены три иностранных судна, есть погибшие
17 июля 2026, 11:47
Все новости »
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
Комбригов обязали записать видео в поддержку Сырского – источники
18 июля 2026, 13:15
Россияне ударили по поезду Киев-Запорожье: что известно
18 июля 2026, 12:59
На Хмельнитчине столкнулись Honda и спецавтомобиль: пострадали четыре человека
18 июля 2026, 12:39
С 18 по 22 июля "Резерв+" может быть недоступен: что нужно знать
18 июля 2026, 12:25
90 дронов и 7 ракет: РФ атаковала Украину, основной удар – по Одесщине
18 июля 2026, 11:51
В Херсоне россияне атаковали авто дроном: среди 5 пострадавших – 14-летний парень
18 июля 2026, 11:18
Силы обороны за сутки уничтожили 1420 окупантов и почти 2 тысячи дронов РФ
18 июля 2026, 10:59
Дроны РФ атаковали Черниговщину: вспыхнули пожары в поле, авто и домах
18 июля 2026, 10:32
Обновление власти во время войны: выдержит ли Украина новый вызов
18 июля 2026, 10:07
В Черновцах исчез 8-летний мальчик: поиски продолжаются вторые сутки
18 июля 2026, 09:44
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Виктор Ягун
Валерий Пекар
Валерий Чалый
Все блоги »