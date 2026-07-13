В Одесі медики торгували інвалідністю за 15 тисяч доларів

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Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.



Як зʼясували правоохоронці, заступник завідувача приватного медичного центру обіцяв клієнту організувати комплект послуг для оформлення групи інвалідності. Для цього планувалось, що чоловік пройде фіктивне стаціонарне лікування та отримає історію хвороби, на підставі якої комісія присвоїть інвалідність. За цю "послугу" з чоловіка просили 13-15 тисяч доларів.



До схеми медик залучив лікарку, яка повинна була допомогти оформити чоловіка на стаціонарне лікування. Згодом медик отримав від клієнта "оплату" двома частинами. Паралельно з цим за аналогічні послуги він отримав ще 8 тисяч доларів.



На суді і медик, і його спільниця визнали провину та покаялись. Суд призначив покарання у вигляді штрафу 783 тисячі гривень для медика та 293 тисячі гривень для його спільниці.

Нагадаємо, раніше у Харкові викрили ділка, який "продавав" чоловікам призивного віку можливість оформити інвалідність.