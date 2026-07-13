Фото: ОВА

В Одессе продолжаются работы по ликвидации последствий утреннего обстрела

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.

В результате атаки на территории одного из городских автопарков вспыхнул пожар, уничтоживший 6 пассажирских автобусов. Кроме того, взрывной волной и обломками повреждены еще 11 автобусов и 6 легковушек.

Также поражена территория санатория, в частности, здание заведения.

Число пострадавших увеличилось до четырех человек. Двое гражданских получили ранения на территории автопарка, еще двое – на территории санатория.

Спасатели ликвидировали пожары.

На местах попаданий продолжают работать экстренные службы.

Напомним, ранее сообщалось о трех пострадавших мужчинах в Одессе. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.