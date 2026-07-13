Последствия удара по Одессе: количество раненых увеличилось, уничтожены и повреждены 17 автобусов
В Одессе продолжаются работы по ликвидации последствий утреннего обстрела
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.
В результате атаки на территории одного из городских автопарков вспыхнул пожар, уничтоживший 6 пассажирских автобусов. Кроме того, взрывной волной и обломками повреждены еще 11 автобусов и 6 легковушек.
Также поражена территория санатория, в частности, здание заведения.
Число пострадавших увеличилось до четырех человек. Двое гражданских получили ранения на территории автопарка, еще двое – на территории санатория.
Спасатели ликвидировали пожары.
На местах попаданий продолжают работать экстренные службы.
Напомним, ранее сообщалось о трех пострадавших мужчинах в Одессе. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.