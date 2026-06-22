В Одессе чиновницу и подрядчиков подозревают в растрате 12 млн грн в детском центре

Фото: Офис Генерального прокурора

Прокуроры Одесской областной прокуратуры совместно с детективами ТУ БЭБ в области разоблачили завладение бюджетными средствами во время ремонта дома детского творчества в Одессе

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, к схеме причастны учредитель и директор подрядной компании, а также бывшая чиновница Одесского городского совета, осуществлявшая контроль за выполнением работ.

Подрядная организация выполняла работы по договору с Управлением капитального строительства Одесского городского совета более чем на 46 млн грн. Речь шла о продолжении ремонтно-реставрационных работ в заведении, где компания работала раньше.

Следствие установило, что с декабря 2020 по август 2022 в акты выполненных работ вносили недостоверные сведения об объемах, стоимости материалов и оборудования. Фактически часть работ не выполнялась, а часть материалов на объекте отсутствовала.

Среди незадекларированного – двери, лестничные конструкции, металлические элементы и другое оборудование, за которое было уплачено из бюджета.

Чтобы скрыть фактическое управление компанией, учредитель в 2021 году формально назначил инженера директором предприятия.

В результате таких действий государству нанесено более 12 млн грн ущерба.

Учредителю сообщено о подозрении в организации завладения имуществом и служебном подлоге. Инженеру, который формально исполнял обязанности директора, - в соучастии в завладении средствами и подделке документов.

Обоим представителям подрядной организации подозрение уведомлено заочно. Бывшему чиновнику горсовета инкриминируют злоупотребление служебным положением.

Напомним, что при процессуальном руководстве Черкасской областной прокуратуры сообщено о подозрении бывшему исполняющему обязанности директора государственного предприятия Государственной уголовно-исполнительной службы Украины по факту незаконной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения.