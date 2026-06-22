В Одессе чиновницу и подрядчиков подозревают в растрате 12 млн грн в детском центре
Прокуроры Одесской областной прокуратуры совместно с детективами ТУ БЭБ в области разоблачили завладение бюджетными средствами во время ремонта дома детского творчества в Одессе
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .
По данным следствия, к схеме причастны учредитель и директор подрядной компании, а также бывшая чиновница Одесского городского совета, осуществлявшая контроль за выполнением работ.
Подрядная организация выполняла работы по договору с Управлением капитального строительства Одесского городского совета более чем на 46 млн грн. Речь шла о продолжении ремонтно-реставрационных работ в заведении, где компания работала раньше.
Следствие установило, что с декабря 2020 по август 2022 в акты выполненных работ вносили недостоверные сведения об объемах, стоимости материалов и оборудования. Фактически часть работ не выполнялась, а часть материалов на объекте отсутствовала.
Среди незадекларированного – двери, лестничные конструкции, металлические элементы и другое оборудование, за которое было уплачено из бюджета.
Чтобы скрыть фактическое управление компанией, учредитель в 2021 году формально назначил инженера директором предприятия.
В результате таких действий государству нанесено более 12 млн грн ущерба.
Учредителю сообщено о подозрении в организации завладения имуществом и служебном подлоге. Инженеру, который формально исполнял обязанности директора, - в соучастии в завладении средствами и подделке документов.
Обоим представителям подрядной организации подозрение уведомлено заочно. Бывшему чиновнику горсовета инкриминируют злоупотребление служебным положением.
Напомним, что при процессуальном руководстве Черкасской областной прокуратуры сообщено о подозрении бывшему исполняющему обязанности директора государственного предприятия Государственной уголовно-исполнительной службы Украины по факту незаконной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения.