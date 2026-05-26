Силы обороны ликвидировали за сутки 1010 российских оккупантов
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1010 российских захватчиков, один танк и семь бронемашин, а также 64 артсистемы. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 1 миллиона 357 тысяч военных.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 26.05.26 ориентировочно составили:
Напомним, Силы беспилотных систем ВСУ ночью 24 мая поразили ЗРК С-300, РЛС "Имбирь", склады с боекомплектом и железнодорожные цистерны с горючим российских захватчиков на временно захваченных территориях Донецкой и Запорожской областей.
25 мая 2026
