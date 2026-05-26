Ворожий удар по Одесі: загинула людина, ще троє постраждали

Внаслідок ворожої атаки пізно ввечері 25 травня в одному з районів міста було пошкоджено об'єкт інфраструктури

Про це повідомила Одеська МВА.

На жаль, одна людина загинула. Лікарі боролися за її життя, однак отримані травми виявилися несумісними з життям.

Також унаслідок атаки постраждали ще троє людей. Їм надали необхідну медичну допомогу, один із поранених перебуває у важкому стані.

За даними начальника Одеської МВА Сергія Лисака, станом на 7:00 комунальні служби завершили ліквідацію наслідків у житловому секторі.

У п'яти будинках, де ударною хвилею вибило близько 50 вікон, усі відновлювальні роботи вже виконано.

Наразі роботи тривають у школі, де пошкоджено 47 вікон. Через складність ремонту залучено спецтехніку, щоб якнайшвидше закрити всі віконні прорізи.

