26 травня 2026, 07:03

Ворожий удар по Одесі: загинула людина, ще троє постраждали

Фото: ДСНС Одещини
Внаслідок ворожої атаки пізно ввечері 25 травня в одному з районів міста було пошкоджено об'єкт інфраструктури

Про це повідомила Одеська МВА, передає RegioNews.

На жаль, одна людина загинула. Лікарі боролися за її життя, однак отримані травми виявилися несумісними з життям.

Також унаслідок атаки постраждали ще троє людей. Їм надали необхідну медичну допомогу, один із поранених перебуває у важкому стані.

За даними начальника Одеської МВА Сергія Лисака, станом на 7:00 комунальні служби завершили ліквідацію наслідків у житловому секторі.

У п'яти будинках, де ударною хвилею вибило близько 50 вікон, усі відновлювальні роботи вже виконано.

Наразі роботи тривають у школі, де пошкоджено 47 вікон. Через складність ремонту залучено спецтехніку, щоб якнайшвидше закрити всі віконні прорізи.

Нагадаємо, російські окупанти напередодні завдали удару по Краматорську. Внаслідок авіаудару постраждали щонайменше 10 мирних мешканців. Горіли автомобілі та квартири у багатоповерховому житловому будинку.

