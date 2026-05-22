Фиктивные козы и овцы: на Одещине воровали миллионы из программы поддержки фермеров

Фото: Прокуратура Украины

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, к организации сделки причастна руководительница районной государственной больницы ветеринарной медицины, которая совместно с местным предпринимателем и другими участниками оформляла фиктивные данные о несуществующем поголовье коз и овец на подставных лиц.

Полученную информацию вносили в Единый государственный реестр животных, после чего через Государственный аграрный реестр оформляли государственные дотации – по 2 тысячи гривен за каждую голову скота. Таким образом, средства поступали к участникам схемы, тогда как реальные фермеры могли оставаться без поддержки.

Только за несколько месяцев 2025 года участники сделки получили около 1,5 млн грн бюджетных средств. По оценкам следствия, общая сумма ущерба может достигать десятков миллионов гривен.

Правоохранители сообщили о подозрении должностной лица по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 УК Украины. Ее подельникам инкриминируют пособничество в преступлении и мошенничество.

Следствие продолжается.

Напомним, на Прикарпатье будут судить бывшую начальницу управления образования Солотвинского поселкового совета и водителя учреждения, подозреваемых в незаконном списании горюче-смазочных материалов, приобретенных за бюджетные средства.