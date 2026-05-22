12:46  22 мая
На Львовщине женщина 8 лет жила с термометром в теле – ее прооперировали
10:54  22 мая
В Полтавской области автомобиль вылетел с дороги и перевернулся: водитель погиб
08:57  22 мая
В Винницкой области пьяная женщина ударила 17-летнюю дочь ножом в спину
UA | RU
UA | RU
22 мая 2026, 11:25

Фиктивные козы и овцы: на Одещине воровали миллионы из программы поддержки фермеров

22 мая 2026, 11:25
Читайте також українською мовою
Фото: Прокуратура Украины
Читайте також
українською мовою

В Одесской области разоблачили схему хищения бюджетных средств в рамках государственной программы поддержки фермерских хозяйств

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, к организации сделки причастна руководительница районной государственной больницы ветеринарной медицины, которая совместно с местным предпринимателем и другими участниками оформляла фиктивные данные о несуществующем поголовье коз и овец на подставных лиц.

Полученную информацию вносили в Единый государственный реестр животных, после чего через Государственный аграрный реестр оформляли государственные дотации – по 2 тысячи гривен за каждую голову скота. Таким образом, средства поступали к участникам схемы, тогда как реальные фермеры могли оставаться без поддержки.

Только за несколько месяцев 2025 года участники сделки получили около 1,5 млн грн бюджетных средств. По оценкам следствия, общая сумма ущерба может достигать десятков миллионов гривен.

Правоохранители сообщили о подозрении должностной лица по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 УК Украины. Ее подельникам инкриминируют пособничество в преступлении и мошенничество.

Следствие продолжается.

Напомним, на Прикарпатье будут судить бывшую начальницу управления образования Солотвинского поселкового совета и водителя учреждения, подозреваемых в незаконном списании горюче-смазочных материалов, приобретенных за бюджетные средства.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесская область фермеры поддержка деньги государство дотации
За 3 500$ обещал "тихое место": в Киеве разоблачили схему с переводом военного
18 мая 2026, 12:46
Схема на 50 млн грн: в Запорожском вузе массово оформляли "аспирантов"
11 мая 2026, 10:12
Все новости »
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
Требовал $12 тыс. за закрытие дела: в Мукачево задержали скандального адвоката
22 мая 2026, 14:23
Наследство на 7 млн грн: в Киеве 38-летняя женщина подделала завещание
22 мая 2026, 13:57
На Полтавщине мужчины сливали координаты блокпостов и похитили мобилизованного
22 мая 2026, 13:44
СБУ задержала двух агентов ФСБ, которые готовили удары по Киеву и Одессе
22 мая 2026, 13:39
В Киеве во время конфликта с ТЦК избили ветерана
22 мая 2026, 13:20
Житель Тернопольщины перечислил мошенникам 431 тысячу гривен за автомобиль с Instagram
22 мая 2026, 12:52
На Львовщине женщина 8 лет жила с термометром в теле – ее прооперировали
22 мая 2026, 12:46
Украинские дроны атаковали НПЗ в Ярославле – Зеленский подтвердил
22 мая 2026, 12:34
В Николаевской области задержали мужчину, который продавал гуманитарные автомобили для ВСУ
22 мая 2026, 12:24
Отключения света могут вернуться уже летом: что известно
22 мая 2026, 11:57
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Валерий Пекар
Остап Дроздов
Сергей Фурса
Все блоги »