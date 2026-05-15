В Одесі натовп перешкоджав затриманню чоловіка, який перебував у розшуку

Правоохоронці розслідують інцидент, що стався ввечері 14 травня на вулиці Сонячній у Приморському районі Одеса

За попередніми даними, дільничні офіцери під час перевірки документів у чоловіка встановили, що він перебуває в розшуку як особа, яка самовільно залишила військову частину.

Під час спроби затримання для подальшої передачі представникам Військової служби правопорядку ситуація ускладнилася через втручання групи агресивно налаштованих громадян.

Як повідомляють правоохоронці, перехожі почали блокувати службовий автомобіль поліції та перешкоджати діям поліцейських. Один із учасників події пошкодив службове авто, використовуючи металевий ланцюг.

Для врегулювання конфлікту на місце прибули додаткові екіпажі патрульної поліції, підрозділ ТОР та слідчо-оперативна група.

Наразі кількох найактивніших учасників інциденту доставлено до територіального підрозділу поліції для встановлення обставин. Правоохоронці продовжують ідентифікувати всіх причетних до події осіб.

