07:59  15 травня
Україна у фіналі Євробачення-2026 – хто ще пройшов далі
01:35  15 травня
Співачка ONUKA розповіла, скільки витрачає на місяць
00:35  15 травня
Продюсер гурту Бумбокс під час масованої атаки збив дрон
UA | RU
UA | RU
15 травня 2026, 07:56

В Одесі натовп перешкоджав затриманню чоловіка, який перебував у розшуку

15 травня 2026, 07:56
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці розслідують інцидент, що стався ввечері 14 травня на вулиці Сонячній у Приморському районі Одеса

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, дільничні офіцери під час перевірки документів у чоловіка встановили, що він перебуває в розшуку як особа, яка самовільно залишила військову частину.

Під час спроби затримання для подальшої передачі представникам Військової служби правопорядку ситуація ускладнилася через втручання групи агресивно налаштованих громадян.

Як повідомляють правоохоронці, перехожі почали блокувати службовий автомобіль поліції та перешкоджати діям поліцейських. Один із учасників події пошкодив службове авто, використовуючи металевий ланцюг.

Для врегулювання конфлікту на місце прибули додаткові екіпажі патрульної поліції, підрозділ ТОР та слідчо-оперативна група.

Наразі кількох найактивніших учасників інциденту доставлено до територіального підрозділу поліції для встановлення обставин. Правоохоронці продовжують ідентифікувати всіх причетних до події осіб.

Нагадаємо, у мережі поширюють відео, де військовий із битою увірвався до ТЦК. Його сина з інвалідністю нібито побили. Він вимагав, щоб його сина відпустили. На місце події викликали поліцію. Зазначається, що постраждалих немає.

Читайте також: Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса поліція розшук СЗЧ натовп конфлікт мобілізація службове авто
Тримали "в заручниках" п'ять годин: на Одещині чоловік з інвалідністю подає до суду на ТЦК
11 травня 2026, 22:05
Всі новини »
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Прикордонник постане перед судом за ДТП у Полтаві, в якій загинула жінка
15 травня 2026, 10:13
Росіяни атакували Запоріжжя: поцілили в промисловий об'єкт, є постраждалі
15 травня 2026, 09:58
$5 тис. за "кришування" бізнесу: на Прикарпатті затримали керівника слідчого відділу поліції
15 травня 2026, 09:53
Росіяни вдарили дроном по селу на Чернігівщині: постраждали матір і дитина
15 травня 2026, 09:47
Російські удари по Харківщині: 39 постраждалих, серед них – 9 дітей
15 травня 2026, 09:40
Росіяни атакували Україну 6 ракетами та 141 дроном: є влучання на шести локаціях
15 травня 2026, 09:34
На Буковині зупинили контрабанду електрокарів: вартість авто суттєво занизили
15 травня 2026, 09:26
Скандал в Ужгородському ТЦК: обшуки у керівництва та трьох фігурантів
15 травня 2026, 09:10
Росіяни атакували приміський поїзд на Запоріжжі: є поранені серед пасажирів
15 травня 2026, 08:59
У Дарницькому районі Києва завершили рятувальну операцію
15 травня 2026, 08:47
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Тетяна Ніколаєнко
Микола Княжицький
Валерій Пекар
Всі блоги »